Еще один «кварталовец» получил должность в СНБО

Народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, передает LIGA.net.

«В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы», – отметил Ткаченко.

Ранее Максим Ткаченко был продюсером и генеральным директором компании «Квартал-концерт».

До 2014 года он проживал в Луганске, где руководил компанией «Мастер-шоу», которая занималась организацией гастролей известных артистов.

Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченко.

Как сообщалось ранее, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны. На парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от «Слуги народа» в одном из округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду.

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