Съедобные цветы и микрозелень: Переселенец развивает необычный бизнес (Фото)

В Бердянске переселенец из Донецка Руслан создал собственную миниферму по выращиванию зеленых культур методом гидропоники. Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Для того, чтобы вывести свой бизнес на широкий рынок Украины, Руслан стал участником тренингов Программы ООН по восстановлению и развитию мира. Еще в мирном Донецке шахтер Руслан мечтал выращивать зеленые культуры и овощи. Получив в наследство небольшой участок, они с женой начали выращивать различные культуры. Именно здесь он внедрил свой первый инновационный проект – капельный полив, благодаря которому культуры росли и развивались лучше.

С началом военных действий на Донбассе, мужчина с семьей переехал в Бердянск. Именно здесь начал воплощать свою мечту по выращиванию зеленых культур в жизнь. Изучал очень много информации по этому вопросу. В арендованном подвале самостоятельно смастерил небольшую гидропонику. На деревянных полках, которые засыпаны смесью земли и опилок, вырастил зеленый лук.

В интернете Руслан познакомился с переселенкой из Луганской области Натальей, которая успешно реализовала свой бизнес-проект по выращиванию культур во Львове, открыв гидропонную ферму «Зеленая корзина». Наталья поделилась своим опытом. «Она предложила создать современную гидропонную установку по голландской технологии. Для этого нужно было немало средств. В то время действовала грантовая программа МОМ для переселенцев в Запорожской области. Я подал заявку и успешно выиграл грант на реализацию своей мечты. В результате у меня появилась возможность выращивать различные виды зеленых культур», – делится предприниматель.

Свою продукцию он реализовывает на региональных рынках, в ресторанах и кафе. И именно шеф-повара в ресторанах предложили ему выращивать микрогрин (молодая миниатюрная зелень) и съедобные цветы. «Нашей семье очень понравилось выращивать микрозелень. Эти ростки богаты витаминами», – рассказывает переселенец.

Сейчас он выращивает 10 видов микрозелени. В ближайшее время агроном планирует выращивать экзотические виды съедобных растений: японскую капусту, листья шисо, капусту Кейл и другие. У него уже есть большой запрос от покупателей: на 200 кг в неделю. Предприниматель постоянно развивается, принимает участие в различных тренингах и мечтает получить еще один грант на улучшение и расширение гидропонных установок, чтобы увеличить свои мощности в производстве.

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