Пострадал ребенок: В Краматорске нетрезвый водитель устроил ДТП

В Краматорске нетрезвый водитель легкового авто не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. В результате аварии пострадал ребенок, который был пассажиром авто. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 22 октября 2019 года в 22:41 в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от анонимного заявителя о ДТП на ул. Центральной.

«На месте происшествия установлено, что 31-летний водитель автомобиля марки ВАЗ 2106, двигался по улице Центральной и не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонный фундамент автобусной остановки. Как стало известно, мужчина пытался скрыться от сотрудников патрульной полиции городов Краматорска и Славянска ведь был замечен ими в момент, когда в состоянии явного алкогольного опьянения садился за руль. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля – 8-летний мальчик получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица и перелом костей носа под вопросом. Он доставлен в больницу», – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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