Стартовала регистрация школ для участия в языковых лагерях GoCamp в 2020 году

В 2020 году 550 украинских школ смогут пригласить к себе иностранных волонтеров и вместе с ними организовать пришкольные языковые лагеря в формате GoCamp. Для всех желающих присоединиться к инициативе стартовала предварительная регистрация, которая продлится до 17 ноября 2019 по ссылке. https://gocamps.com.ua/ua/apply-as-a-school-short-form/. Об этом сообщает министерство образования и науки Украины.

На этом этапе регистрация не означает подачу заявки на GoCamp 2020 и не обязывает кандидатов в дальнейшем организовывать лагерь. Таким образом организаторы обнаружат количество потенциальных участников, а также смогут разъяснить условия участия заинтересованным администрациям.

Так, все школы, которые отправятся на предварительную регистрацию, объединят в Вайбер-группе. А уже в начале ноября организаторы начнут объяснять особенности нынешней программы и условия участия. Они также будут помогать в подготовке заявок для основной регистрации и отвечать на уточняющие вопросы. Регистрация на основную сессию будет открыта с 18 ноября до 15 декабря.

В этом году лагеря GoCamp состоятся в следующие даты:

с 1 по 12 июня (200 школ)

с 10 по 21 августа (300 школ)

с 7 до 18 сентября (50 школ).

Организовать языковой лагерь можно на базе как городской, так и сельской школы. Участие учреждений в проекте бесплатное.

GoCamp – это масштабный проект летних языковых лагерей с привлечением иностранных волонтеров. Они помогают школьникам в изучении иностранного языка, а также способствуют повышению квалификации учителей через освоение новых методик общения с учениками. Участники имеют возможность поработать с волонтерами разных стран мира, получить опыт пребывания в многокультурной среде, улучшить знания иностранного языка и тому подобное.

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