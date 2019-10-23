Луганщина перечислила в бюджет более 104 миллиона налога на прибыль

В течение января-сентября 2019 плательщики Луганской области направили в сводный бюджет Украины 104 млн 844 тыс. Гривен налога на прибыль. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Луганской области.

При этом государственный бюджет получил 89,7 млн. грн, в местные бюджеты перечислено 15,1 млн грн.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят изменить Налоговый кодекс.

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