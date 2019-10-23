На Донетчине мужчина упал в глубокий колодец

В Мариуполе (Донецкая обл.) мужчина упал в глубокий колодец, откуда его без сознания достали спасатели. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«23 октября в 9:20 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что на ул. Кравченко в г. Мариуполь Донецкой области в колодец глубиной 1,5 м упал человек и нужна помощь спасателей. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Бойцы ГСЧС спустились в колодец, с помощью спасательной веревки и спасательных поясов вытащили из колодца мужчину, который был без сознания, и передали его сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в ГСЧС.

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