Прятки в окопах, запах опилок и дорогие продукты: Как живет Рубежное (Фото)

Город Рубежное расположен в 40 км от зоны обстрелов, рядом с Лисичанском и Северодонецком (Луганская обл.).

Население – 57 тыс. человек. Железнодорожный вокзал отремонтирован, рядом таксисты кричат на всю улицу: «До Севера, в город». «Да его отремонтировали только в этом году. Ранее стоял обстрелянный. Страшно было смотреть. Живу здесь всю жизнь, насмотрелась… На заборе еще следы от пуль остались», – рассказывает 78-летняя пенсионерка Татьяна.

Женщина рассказывает, что ездила в соседний город – Кременную. На рынке купила продукты. По ее словам, работы для молодежи в городе нет. Шахты, где ранее работало большинство местных жителей, почти все закрылись. Многие перешли на химзавод.

Рубежное делится на 2 района. Первый – центр города, второй – частный сектор (Южное). Во втором еще сохранились окопы с 2014-го. Заводы заброшены. На заборах можно найти следы от пуль. «Вот два окопа стоят. Уже мхом заросли. Хоть есть где детям в прятки играть», – рассказывает 27-летний сотрудник местного интернет-провайдера Артем.

Большинство людей живут в частных домах, которые не ремонтировались после Второй мировой. Некоторые строят кирпичные дома, проводят газ и воду. Зимой топят дровами. На улицах приятно пахнет опилками. «Нам здесь главное, чтобы была крыша над головой и что поесть. Если есть деньги, тратим их на путешествия. С друзьями ездим туда, где еще не были. Хочу поехать в Бельгию. Последний раз ездил в Краков к подруге. Каждый житель занимается спортом и изучает иностранные языки. Не проходит и недели без футбола. Ездим в Харьков, болеем за любимый клуб. Пенсионеры вообще создали себе отдельную организацию. Дважды в неделю занимаются спортом. Ходят в бассейн, изучают юриспруденцию и компьютерные технологии», – рассказывает местный житель Александр.

Проезд в автобусе стоит 4 грн. Пенсионные удостоверения для бесплатного проезда здесь не действуют. Платят все. «Транспорт ездит раз в час. Раньше ездили бесплатно. А потом перестали… Из-за этой войны вообще нельзя нормально жить. 2-х сыновей похоронила. Даже некому дрова порубить. Дом стоит без газа и воды. Зимой в колодце часто замерзает», – делится 72-летняя Анна.

На такси почти никто не ездит. Говорят: дорого. 6 км обходятся в 120 грн.

В центре города – супермаркеты. Ассортимент большой. Можно найти все, что пожелаешь. Но продукты дорогие. Хлеб по 19 грн. Молоко – 50 грн, яйца – 20 грн. Возле супермаркета – магазин с мехами, он не работает, как и большинство магазинов с одеждой. Местные ездят за покупками в соседний Северодонецк. Рядом с магазинами – единственная в городе 14-этажка с черными старыми балконами.

В обеденный перерыв в кафе малолюдно, обед из двух блюд стоит 180 грн. Официантка, услышав, что посетители говорят на украинском языке, сразу переходит на государственный.

Источник: Gazeta.ua

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