Родственники погибших в катастрофе МН17 доверяют результатам международного расследования, – посол Украины

Родственники погибших доверяют результатам расследования Международной совместной следственной группы по катастрофы МН17. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает «Укринформ».

«Родственники погибших полностью доверяют результатам международного расследования. Люди способны в более широком контексте видеть эту ситуацию, а именно как элемент большой гибридной войны, которая ведется РФ против Украины и наших европейских партнеров», – сказал он.

Сегодня в Гааге в 18:00 по местному времени состоится презентация очередного пропагандистского фильма россиян о трагедии МН17 под названием «Призыв к правосудию». Авторы фильма пытаются поставить под сомнение результаты официального расследования Международной совместной следственной группы (JIT).

«Уже более пяти лет прошло с момента сбивания самолета. Было выдвинуто множество версий, более или менее экзотических. И чем больше появляется фильмов, альтернативных версий, тем больше эти люди, которые производят такие фильмы и истории, себя дискредитируют. В Нидерландах хорошо знают цену таким "исследованием", а также четко осознают, кто их спонсирует», – отметил Ченцов.

Он также отметил, что в Нидерландах было обнародовано масштабное исследование Амстердамского университета по заказу МВД Нидерландов по проблематике российской пропаганды.

Как сообщалось ранее, в РФ сняли новое пропагандистское «кино», которое покажут в Гааге.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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