В Украине хотят ввести должность вице-премьера по реинтеграции и деоккупации

В Украине необходимо ввести должность вице-премьер-министра по реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 октября, в Краматорске на расширенном заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий сообщил глава Комитета Дмитрий Лубинец.

По его словам, Комитет решил обратиться к главе Верховной Рады с инициативой определения отдельного дня пленарных заседаний для рассмотрения первоочередных законопроектов, направленных на восстановление жизнедеятельности Донецкой и Луганской областей и защиты прав лиц, которые проживают на этих территориях.

Кроме того, было решено обратиться к премьер-министру касательно необходимости проведения аудита ряда нормативных правовых актов, которые ограничивают гражданам возможность реализации своих прав; касательно необходимости введения должности вице-премьера по реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий. «Все мы сегодня увидели, сколько вопросов касается разных министерств. Фактически, должен быть один вице-премьер, который будет этим заниматься на уровне Кабмина», – сказал Лубинец.

За решение Комитета участники проголосовали единогласно.

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