На неподконтрольном Донбассе в школах объявлены сроки осенних каникул

На неподконтрольной украинской власти территории осенние каникулы в школах начнутся 28 октября и продлятся по 3 ноября включительно. Об этом сообщили в «министерстве образования и науки ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

При этом занятия в школах возобновятся только 5 ноября из-за введенного дополнительного праздника. «Учебный процесс возобновится 5 ноября 2019 года», – говорится в сообщении. Также сообщается, что 4 ноября в «ДНР» является нерабочим праздничным днем, как и в РФ, где отмечают государственный праздник День народного единства и, таким образом, жители временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой области будут отдыхать три дня – со 2 по 4 ноября.

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