Настроены решительно: Шахтеры из всех регионов Украины приедут пикетировать ВРУ

Во вторник, 29 октября, шахтеры из всех регионов Украины приедут в Киев на акцию протеста. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, пикетирование Верховной Рады Украины состоится в соответствии с решением Совета глав НПГУ от 3-4 октября этого года, и после консультаций с главами членских организаций НПГУ. «Главное требование участников протеста – выделение 1 млрд грн на выплату задолженности по зарплате, сумма которой по состоянию на 21 октября уже составляет 1,172 млрд грн», – написал Волынец.

Он отметил, что «шахтерские коллективы настроены решительно» и готовы оставаться в Киеве до тех пор, пока не будет принято решение о выделении средств на погашение задолженности по заработной плате.

Позже Волынец добавил, что 29 октября под стенами ВРУ состоится совместная акция протеста шахтерских профсоюзов – Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза работников угольной промышленности. «Горняки будут требовать выделить средства для погашение задолженности по выплате зарплаты», – уточнил он.

Также пройдут митинги и акции протеста в регионах.

Как сообщалось ранее, НПГУ принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров.

Напомним, 7 октября в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. А 8 отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская», требуя погасить долги по зарплате.

Также сообщалось, что в Луганской и Донецкой областях начались стихийные акции протеста горняков из-за долгов по заработной плате.

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