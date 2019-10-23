Маршрут Доброполье – Краматорск: Как идет капремонт участка трассы (Фото)

В Славянском районе по маршруту движения Доброполье – Краматорск, между населенными пунктами Андреевка и Сергеевка, продолжается комплексное восстановление приоритетной для области трассы. Участок капремонта является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 «Доброполье – Лиман» и составляющей основного маршрута транспортных средств, который соединяет север с югом Донецкой области (Славянск с Мариуполем и в обратном направлении). Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Так, капитально отремонтированы уже 7 км трассы. Работы продолжаются у Сергеевки – обустраивают дополнительную полосу подъема для движения, прежде всего, большегрузного автотранспорта. Работы выполняются «под движением».
Как отмечается, благодаря капремонту уже отремонтированный участок соответствует современным стандартам безопасности и параметрам дороги III категории:
- к нормативным требованиям доведена ширина проезжей части (полосы движения);
- проезжая часть способна выдерживать нормативные нагрузки автотранспорта;
- исправленные виражи проезжей части имеют нормативные радиусы закруглений (горизонтальных и вертикальных кривых в плане), что позволяет обеспечить устойчивость транспортных средств при движении;
- устроенные переходно-скоростные полосы обеспечивают беспрепятственное движение основных транспортных потоков и тому подобное.
Общая протяженность участка – 8,4 км.
Напомним, по словам губернатора Донетчины Павла Кириленко, в 2020 году все дороги в Донецкой области отремонтированы не будут. На это нет средств. Для проведения ремонтных работ также необходимо изменить принцип выбора подрядчиков.
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