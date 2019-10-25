Выходные в 2020 году: Стало известно о переносе выходных из-за праздников

В 2020 году в Украине предусмотрено 16 выходных. Об этом говорится в рекомендательном распоряжении о рабочем времени № 1133/0/206-19 Министерства социальной политики.

В распоряжении указаны также дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников.

Так, выходными днями в 2020 году в Украине будут:

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

19 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

7 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины.

Также рекомендуется сделать выходными:

9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье;

20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье;

11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу;

8 июня, понедельник – потому как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье;

29 июня, понедельник – так как 28 июня (День Конституции) выпадает на воскресенье.

Уточняется также, что накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на час.

В конечном счете решение о переносе рабочих дней принимает работодатель самостоятельно, выдав приказ или иной распорядительный документ, поскольку распоряжение имеет рекомендательный характер.

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