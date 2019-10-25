Выходные в 2020 году: Стало известно о переносе выходных из-за праздников

В 2020 году в Украине предусмотрено 16 выходных. Об этом говорится в рекомендательном распоряжении о рабочем времени № 1133/0/206-19 Министерства социальной политики.
В распоряжении указаны также дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников.
Так, выходными днями в 2020 году в Украине будут:
- 1 января – Новый год;
- 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 19 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
- 7 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 14 октября – День защитника Украины.
Также рекомендуется сделать выходными:
- 9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье;
- 20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье;
- 11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу;
- 8 июня, понедельник – потому как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье;
- 29 июня, понедельник – так как 28 июня (День Конституции) выпадает на воскресенье.
Уточняется также, что накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на час.
В конечном счете решение о переносе рабочих дней принимает работодатель самостоятельно, выдав приказ или иной распорядительный документ, поскольку распоряжение имеет рекомендательный характер.
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