Сотрудничество Украина-НАТО: Вопрос реинтеграции ветеранов является одним из ключевых

Вопрос реинтеграции ветеранов является одним из ключевых в сотрудничестве между Украиной и НАТО. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда во время встречи с представителями НАТО, передает пресс-служба ведомства.

Так, глава МинВВОТ, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников и специалист операционного отдела штаб-квартиры НАТО по вопросам сотрудничества с Украиной Марчин Кожиел обсуждали пути реинтеграции ветеранов и поддержки НАТО в этом вопросе.

По словам Марчина Кожиела, сейчас Трастовый фонд НАТО по вопросам перехода от военной карьеры к профессиональной гражданской готов расширить направления, по которым поддерживает Украину, в частности реинтеграцию ветеранов. «Мы готовы проработать 3-4 проекта уже в этом году, которые будут способствовать развитию министерства и реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь», – заявил он.

По информации пресс-службы, накануне министр Коляда презентовала проект ветеранских пространств в штаб-квартире НАТО, как один из возможных направлений работы Трастового фонда НАТО по переходу от военной карьеры к гражданской, где отметила, что «Ветеранское пространство» может стать эффективным инструментом в деятельности второго этапа Трастового фонда НАТО.

В ходе встречи министр рассказала, что готова передать наработки проектов по реинтеграции ветеранов, нуждающихся в поддержке. Она также поблагодарила Фонд НАТО по вопросам реабилитации, в том числе за организацию прохождения реабилитации украинских защитников в Болгарии, обеспечение оборудованием реабилитационного отделения в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны в Цыблях и поддержку Национальной команды «Игры Непокоренных» («Ігри Нескорених»).

В свою очередь, Александр Винников заверил в том, что поддержка команды «Игры Непокоренных» продолжится, кроме того подчеркнул о постоянной поддержке НАТО Украины. «Сейчас наша организация работает по принципу "одна страна – один план поддержки и содействия", поэтому сейчас мы считаем целесообразным разработать такой план с учетом предложений государственных органов власти Украины», – отметил он.

Напомним, по данным Коляды, сейчас в Украине в комплексной заботе нуждаются около 380 тысяч только ветеранов АТО/ООС, но окончательную цифру людей, требующих помощи, можно будет определять отдельно для каждого региона, где проживают ветераны, и где, собственно, и будут развернуты «ветеранские пространства» – площадки, где бывшие военнослужащие смогут получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и любую другую поддержку для решения наиболее болезненных и насущных вопросов.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: