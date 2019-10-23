Ситуация в пунктах пропуска днем 23 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «13:49. "Каргилл". Пешая очередь – в 12 часов было очень много».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Dmitry: «10:15. Еленовка в Украину. Движение с 9:20 стояло, только поехали»;

«Администратор»: «12:20. Еленовка: В Украину машин 100 до первого поста и машин 40 до шлагбаумов на самом КПП»;

Александр: «13:50. Из Украины машин 10, в Украину машин 50-60. Это Еленовка»;

Svetlana: «14:05. В Еленовке из Донецка, конец очереди возле начала блоков»;

«Jen»: «14:05. Это далеко? Примерно сколько машин?»;

Svetlana: «14:07. Машин 30-35 до вагончика и потом еще машин 30, наверное».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «11:30. Пищевик в Мариуполь 10 авто»;

Марина: «12:28. Гнутово. Стоим в камышах, движения нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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