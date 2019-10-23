Жилье для переселенцев: На Харьковщине готовят к открытию общежитие (Фото)

В Дергачах (Харьковская обл.) готовят к открытию общежитие, где переселенцы из Донбасса получат жилье. Сейчас около 2 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) проживают в этом районе.

Переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Червонопартизанска (после переименования – Вознесеновка, Луганская обл.) Роман Лукьяненко работает в Дергачах и проживает у знакомых, так как собственного жилья нет. «Проблема очень острая, потому что жилье стоит очень дорого, государственная программа, которая есть, она может покрыть только 50%, но нужно одновременно заплатить свои 50%, а это около 250 тыс. грн, не все имеют такие средства сразу. Так люди, думаю, будут радоваться, потому что для них это, наверное, является единственным выходом из данной ситуации», – говорит он.

По словам первого заместителя Дергачевского городского головы Владислава Кисиля, до 2016 года это было заброшенное здание, в котором не было ни окон, ни дверей, ни проводки. Была просто коробка. Благодаря проведенным работам здание фактически реанимировали. Работы провели за счет немецкого правительства и местного бюджета – всего потратили более 15,5 млн грн. «Проведены полностью все работы – все перегородки, утепление, все электромонтирование, окна, двери, крыша, подвалы, поставлена модульная котельная, которая будет обогревать это помещение, вода подключена. Все полностью "с нуля" делали», – рассказал Кисиль.

Общежитие в Дергачах имеет современный вид как снаружи, так и изнутри. В здании все новое. Внутри стены окрашены в светлые цвета, поставлены новые двери. В просторных комнатах все также новое – от потолка до пола. Некоторые комнаты уже успели обставить и даже светильники повесить. В кухне размещены современные плиты и системы вентиляции. Туалетные и душевые комнаты – также новые.

Как заявила заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения Дергачевской райгосадминистрации Лариса Зайцева, открытие этого общежития снимет остроту проблемы обеспечения переселенцев жильем. «В районе очень много людей в сложных жизненных обстоятельствах из числа переселенцев и они практически все снимают жилье, много семей многодетных, одна семья у нас имеет 13 детей и, когда они обращаются, мы их берем на учет, предоставляем статус и также предлагаем всем, кто спрашивает о жилье, подавать им в горсовет документы на квартирный учет», – рассказала она.

В этом общежитии в первую очередь жилье получат представители социально незащищенных слоев населения и льготники – многодетные, люди с особыми потребностями, чернобыльцы. Сдать в эксплуатацию общежитие планируют в конце октября.

Источник: «Вечірні новини»

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