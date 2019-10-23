Тайсон провел 250-й матч за «Шахтер»

Поединок Лиги чемпионов с загребским «Динамо» стал юбилейным для капитана «горняков» Тайсона. Полузащитник провел 250-й матч за «Шахтер» в официальных турнирах, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Тайсон стал игроком клуба в январе 2013 года, а 13 февраля в возрасте 25 лет дебютировал за «оранжево-черных» во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» на «Донбасс Арене».

Вместе с «Шахтером» он стал обладателем 14 титулов: 5 чемпионств, 5 Кубков и 4 Суперкубков Украины. С осени 2017 года Тайсон выступает с капитанской повязкой.

На сегодня в активе Тайсона 151 матч за «горняков» в чемпионате Украины, 28 – в Кубке, 6 – в Суперкубке, 43 – в Лиге чемпионов и 22 – в Лиге Европы. Всего в 250 поединках он забил 48 мячей и входит в топ-25 бомбардиров клуба.

Добавим, что Тайсон стал 37-м футболистом в истории «Шахтера», которому покорился рубеж в 250 официальных матчей, и уже четвертым бразильцем в этом списке после Фернандиньо, Жадсона и Луиса Адриано.

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