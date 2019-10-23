В Славянске условно осужденный житель хранил марихуану

Отбывая условный срок за пристрастие к наркотикам, житель Славянска (Донецкая обл.) был уличен полицией в хранении марихуаны. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкий области.

Во время обыска оказалось, что 56-летний мужчина хранил листья конопли в комнатах и ​​на чердаке своего дома. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

О том, что ранее судимый житель микрорайона Привокзальный вернулся к «старым привычкам», участковые офицеры полиции узнали во время отработки территории обслуживания.

Два года назад мужчина уже был судим за хранение наркотических средств и отделался тогда условным сроком, который отбывал и сейчас.

По разрешению суда правоохранители провели обыск в домовладении 56-летнего подозреваемого. В комнатах его дома и на чердаке находились запасы конопли, которые просушивались и готовились к употреблению.

По факту изготовления и хранения наркотических средств Славянским отделом полиции проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

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