Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы: Стала известна дата судебного разбирательства

В Харькове Орджоникидзевский районный суд сегодня, 23 октября, назначил рассмотрение дела бывшего мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы на 21 ноября. Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает «УНН».

«Судьи назначили дело к судебному разбирательству на 21 ноября в 11:00», – рассказал адвокат.

Следует напомнить, что до сегодняшнего дня судьи находились в совещательной комнате относительно назначения дела к судебному разбирательству или возврата обвинительного акта.

Ранее сообщалось, что вчера, 22 октября, состоялось заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Она присутствовала в зале суда.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

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