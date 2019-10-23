Государство в смартфоне: В Украине водительские права и техпаспорт можно будет не носить с собой

Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября, приняло ряд решений, которые позволят в скором времени запустить первые цифровые услуги «Государство в смартфоне». Это электронное водительское удостоверение, техпаспорт и многое другое. Так, с декабря в тестовом режиме заработает онлайн сервис для водителей «Дія». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что экспериментальный проект, в дальнейшем будет расширяться перечень других цифровых услуг. «Мы в правительстве хотим, чтобы государственная система работала для людей. Не мешала, а облегчала жизнь украинцев», – прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Одними из первых частей «Государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. В рамках проекта «Дія» заработает мобильное приложение с этими услугами.

Это значит, что абсолютно все водители могут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и свидетельство о регистрации транспортного средства. Это на первом этапе.

«Водительские права и техпаспорт можно будет не носить с собой. Мы вводим цифровизацию документов, которые всегда под рукой – в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение "Дія", каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости», – написал на своей странице в Facebook Алексей Гончарук.

«Наша цель – к 2024 году все услуги перевести в онлайн», – добавил Гончарук.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сейчас подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется административное взыскание.

«Только за 9 месяцев этого года к административной ответственности за эти нарушения привлечено около 160 тыс. человек. Поэтому мы предлагаем по желанию гражданина и с помощью соответствующего мобильного приложения "Дія", который заработает уже в декабре этого года, генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же идентифицировать гражданина. Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения», – отметил Аваков.

Кроме того, правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.

«Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня которые были в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты – производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование – соответствие номерного знака государственному стандарту», – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!