ДТП в Дружковке: Пострадала 58-летняя женщина (Фото)

В Дружковке (Донецкая обл.) на перекрестке автомобиль Daewoo столкнулся с мопедом. В результате 58-летнюю потерпевшую с травмами госпитализировали в больницу. Правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
«Вчера, 22 октября, около 18:00 вечера в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, авария произошла на перекрестке ул. Машиностроителей и ул. Свободы. По предварительной информации 24-летний водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мопедом, которым управляла женщина.
В результате аварии, 58-летняя женщина получила травму головы и перелом бедра. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
«По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)», – отметили в полиции.
Полицейские призывали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, правил проезда перекрестков, обгона и безопасного управления транспортом в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
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