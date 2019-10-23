Столтенберг призвал страны НАТО больше помогать и поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников по Альянсу приложить больше усилий для оказания помощи Украине. Об этом он сказал сегодня, 23 октября, в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса, передает «Интерфакс-Украина».

«Я, как генеральный секретарь, всегда подталкиваю союзников делать больше. Я призываю союзников предоставлять больше финансов в трастовые фонды, проводить с Украиной больше мероприятий. Я призываю их всех делать больше», – заявил Столтенберг.

Он отметил, что «все союзники, как в Северной Америке, так и в Европе, предоставляют помощь Украине».

«Прежде всего, мы предоставляем политическую поддержку: вновь и вновь мы заявляем, что не приемлем незаконной аннексии Крыма, и что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем усилия, направленные на поиск политического разрешения, выполнение Минских договоренностей», – уточнил генсек НАТО.

При этом, Столтенберг высказал мнение, что «выглядит так, что есть некоторый прогресс», в частности, состоялся обмен заключенными, есть «некоторые новые инициативы с целью имплементации Минских договоренностей».

Он напомнил, что союзники предоставляют Украине и практическую помощь. Генсек НАТО также подтвердил, что в конце октября Североатлантический Совет прибудет в Украину и посетит Одессу и Киев для того, чтобы «получить из первых рук информацию от украинского руководства и президента [Владимира] Зеленского».

«Для нас это возможность сесть и поговорить, обменяться мнениями, как НАТО может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, борьбе с коррупцией», – добавил Йенс Столтенберг.

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