«Славянск» и «Старобельск»: Катера украинских ВМС прибыли в военную гавань

В Одесском порту к военному причалу Практической Гавани 22 октября пришвартовались катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Славянск» и «Старобельск». Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

«Прибыв на борту грузового корабля "Ocean Freedom "из города Балтимор штата Мэриленд Соединенных Штатов Америки, два патрульных катера класса "Island" под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки», – сказано в сообщении.

Катера «Славянск» и «Старобельск» пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых, они будут включены в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

В командовании ВМС уточнили, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей ВМС Вооруженных сил Украины, такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности и стоимости. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям.

Их преимуществом над большими кораблями является стремительность и внезапность действия, возможность передислокации по суше и способность действовать на реках, а в сочетании с инновационной стратегией применения и хорошо подготовленными экипажами, катера подобного типа позволят побеждать более сильного противника в морских сражениях и операциях.

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