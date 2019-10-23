В «Л-ДНР» из Росссии перебрасывают подразделения спецназначения «казачьих формирований»

На неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей под прикрытием «учений» через неконтролируемые участки границы из России проводится переброска подразделений спецназначения «казачьих формирований». Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ за 2019 год», – говорится в сообщении.

Согласно данным ГУР, особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. «Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного Военного округа ВС РФ», – добавили в Минобороны.

«В то же время, под прикрытием указанных мероприятий из-за неконтролируемых Украины участков границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированных территориях подразделений специального назначения и т. н. "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск», – сказано в сообщении.

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