Мариуполь: Обновить фото в паспорте и получить ID-карту теперь можно в ЦПАУ

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители теперь могут обновить фото в паспорте и получить ID-карту по желанию в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Центр предоставления административных услуг с 21 октября начал прием документов на получение административной услуги "Оформление и выдача паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в случае обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (по желанию)"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительная запись на оформление этой услуги проводится на рецепции согласно графику работы Центра.

Также, с 21 октября начат прием документов на получение административной услуги «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста».

В горсовете отметили, что данной услугой могут воспользоваться граждане, у которых паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) выдан территориальными подразделениями Государственной миграционной службы службы (ГМС) и граждане, зарегистрированные в Мариуполе.

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление о вклеивании фотографии лица или его опекуна/попечителя (в отношении лиц, которые определены судом ограниченно дееспособными или недееспособными);

2 фотографии размером 3,5 x 4,5 см с изображением, которое соответствует достигнутому возрастe и выполненной с одного негатива, с изображением лица исключительно анфас, без головного убора, изготовленной на тонкой белой или цветной фотобумаге без угла; для граждан, которые постоянно носят очки, обязательно фотографирование в очках;

паспорт гражданина Украины.

В случае подачи заявления опекуном/попечителем лица дополнительно предоставляются:

документ, удостоверяющий личность опекуна / попечителя;

документ, подтверждающий его полномочия.

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