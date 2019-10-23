Изменения в начислении субсидий: В Украине плата за коммуналку увеличится до 20% с мая 2020 года

В Украине в отопительном сезоне 2019-2020 годов жилищные субсидии не уменьшатся. Все, кто нуждается в помощи, ее получит. Изменения в формуле начисления субсидий при увеличении платежа с 15% до 20% будут действовать с мая 2020 года и не коснутся этого отопительного сезона, сообщает сегодня, 23 октября, пресс-служба Министерства социальной политики.

«В то же время правительство приняло меры для того, чтобы субсидии стали более адресными, охватили большее количество малоимущих получателей. В частности, 20 октября Кабинет Министров принял решение, которым расширил круг получателей этого вида помощи», – говорится в сообщении.

Также, отметили в ведомстве, изменен процент – с 15 до 20%, который домохозяйство платит за коммуналку. Однако изменения в формуле начисления субсидий состоятся с мая 2020 года, то есть, после завершения отопительного сезона. При этом подходы остаются те же: чем меньше доходы, тем больше помощь.

Более того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.

«Например, в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% семей – 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент оплаты», – пояснили в Минсоцполитики.

Наряду с изменениями помощь станет более адресной, и ее получат именно те, кто действительно нуждается. «Мы хотим, чтобы больше в программе субсидий оставалось для наименее состоятельных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами», – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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