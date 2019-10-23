«Внук попал в беду»: На Донетчине аферисты выманили у пожилой женщины последние деньги

В Украинске (Донецкая обл.) правоохранители разыскивают злоумышленников, которые выманили у пенсионерки деньги, сообщив, что ее внук якобы попал в беду. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Селидовского отделения полиции обратилась 81-летняя жительница села Украинское, которая пожаловалась на то, что ее обманули», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что неделю назад пенсионерке позвонил мужчина, назвавшийся ее внуком и сообщил, что он попал в неприятную ситуацию и для ее решения нужны немалые средства.

Когда пенсионерка ответила, что имеет только 1 тыс. грн, «родственник» сказал, что и этого хватит и назвал номер счета, на который нужно перевести деньги. Бабушка так и сделала. Но только через неделю она позвонила внуку и поняла, что деньги выманили мошенники.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает для злоумышленников до 3-х лет ограничения свободы.

В полиции призывают граждан быть внимательными и прежде чем перечислять свои средства неизвестным, которые придумывают различные способы их получения, самим связываться с родственниками и близкими и уточнять информацию.

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