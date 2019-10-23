В Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий переселенцам, – омбудсмен

В Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. Об этом сегодня, 23 октября, по итогам выездного расширенного заседания профильного парламентского комитета в Краматорске по мониторингу соблюдения прав граждан Украины, проживающих в районе проведения ООС и на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях, сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«На 01.09.2019 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8 096 623,4 тыс. грн, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины», – сообщила омбудсмен.

Она отметила, что в среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн на лицо. А общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, состоявшим на учете в органах Пенсионного фонда Украины на территориях, которые на сегодня временно неподконтрольны, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года, составляет 33,6 млрд грн.

Напомним, возобновить выплаты переселенцам можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.

Также сообщалось, что для решения проблем пенсионеров-переселенцев зачастую приходится обращаться в суд. Но зачастую судебные решения Пенсионным фондом не выполняются. Особенно часто переселенцы сталкиваются с этим относительно как выплат пенсий, так и задолженностей по ним. Один из эффективных способов заставить ПФУ выполнить судебное решение – наложение штрафа на начальника конкретного управления ПФУ.

Как сообщалось ранее, суды в более чем 90% случаев встают на сторону переселенцев и отмечают, что отдельными положениями постановлений Кабинета министров Украины не может быть уменьшено право лица на получение пенсии. В то же время ПФУ выбрал политику не выплаты переселенцам недополученных сумм пенсий.

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