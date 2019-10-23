Жители Донетчины сдали в полицию 24 гранаты и более 8 тыс. патронов

В Донецкой области с 1 октября проходит месячник добровольной сдачи оружия. За это время жители принесли правоохранителям около 300 единиц огнестрельного оружия и более 8 тыс. патронов. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«С начала мероприятий уже сдано 284 единицы огнестрельного оружия, 6 единиц холодного оружия, 8 256 патронов и 24 гранаты», – говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдавшие органам власти оружие, согласно ч. 3 ст. 263 УК Украины освобождаются от уголовной ответственности. При этом охотничье оружие, хранившееся без разрешения, можно зарегистрировать на свое имя. Также получить дополнительную информацию можно в отделениях полиции или по телефону 102.
Уточняется, что мероприятия продлятся еще неделю.
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