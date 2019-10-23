На Луганщине потребители массово крадут электроэнергию

В Луганской области за последние месяцы ситуация с кражами электроэнергии значительно ухудшилась. В отделе экономической безопасности ООО «ЛЭО» почти ежедневно получают сообщения об обнаружении воров по области, сообщает сегодня, 23 октября, пресс-служба «ЛЭО».

Так, энергетики обнаружили 41 факт краж электроэнергии в течение сентября. Составлено 37 актов о нарушении среди населения и 4 – среди предпринимателей. Недобросовестные потребители украли более 137 тыс. киловатт часов, в денежном эквиваленте это – более 260 тыс. грн.

Напомним, что в Лисичанске (Луганская обл.) жители дома квартала Дружбы Народов услышали какой-то шум на лестничной клетке и, осторожно выглянув из квартиры, в подъезде заметили неизвестного мужчину, который срезал кабели.

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