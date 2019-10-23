В Славянске расследуют изнасилование несовершеннолетней воспитанницы реабилитационного центра

В Славянске (Донецкая обл.) расследуют изнасилование несовершеннолетней, которая подала заявление о совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНУП Донецкой области на запрос «УНН».

«У нас зарегистрировано обращение в Славянском отделении полиции в отношении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК (изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего – ред.)», – сказали в пресс службе ГУНП в Донецкой области.

Также, в пресс-служба отметили, что в полицию с соответствующим заявлением обратились 21 октября.

В то же время агентству стало известно, что речь идет о девушке 2002 года рождения, которая является воспитанницей местного реабилитационного центра в Славянске, а в изнасиловании подозревают работника этого учреждения.

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