Физические лица держат на счетах украинских банков 443,6 млрд грн, – Фонд гарантирования вкладов (Инфографика)

По состоянию на 1 октября 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 443,6 млрд грн, в то время как на 1 сентября этот показатель составлял 448,2 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физическим лицам (ФГВФЛ).

Количество вкладчиков составляло 42,7 млн*. Таким образом, сумма среднего вклада составляла почти 10,4 тыс. грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц вклады в национальной валюте составляли 255,2 млрд грн, вклады в иностранной валюте – 188,4 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда.

Гарантиями Фонда полностью покрывается 43,8% суммы вкладов, что составляют 194,2 млрд грн.

Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 402,2 тыс., сумма их вкладов – почти 249,4 млрд грн.

По состоянию на 1 октября в банках-участниках Фонда насчитывается 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 28,7 млрд грн, или 6,5% от общей суммы вкладов. Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии ФГВФЛ с 1 января 2017 года.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 274,5 млрд грн. В реестре участников ФГВФЛ насчитывается 75 банков.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 октября, составила 8,4 млрд грн.

* При исчислении количества вкладчиков одно физическое лицо (в том числе физическое лицо-предприниматель) учитывается столько раз, сколько насчитывается банков, в которых оно имеет вклады.

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