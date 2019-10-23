В «ЛНР» сообщили об убийстве

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) мужчина убил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 17 октября был обнаружен труп женщины 1971 года рождения с телесными повреждениями. «Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате травмы головы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1976 года рождения», – сообщают в «МВД».

Там добавляют, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения причинил своей сожительнице телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. «Получены признательные показания. Ведется следствие», – уверяют в «республике».

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