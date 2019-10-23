Экс-участник НВФ рассказал СБУ о преступлениях «силового блока ЛНР»

Служба безопасности Украины благодаря спецоперации вывела с неподконтрольной Украине территории Луганщины на подконтрольную бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ). Мужчина предоставил органам следствия информацию о деятельности «силового блока ЛНР».

Как установили оперативники спецслужбы, в 2017 году житель неподконтрольного Луганска из-за финансовых трудностей вступил в ряды танкового подразделения «4-й ОМБр 2 Армейского корпуса народной милиции ЛНР». Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях «молодой республики», он вскоре покинул НВФ. Мужчина некоторое время оставался на неподконтрольной украинским властям территории.

Позже экс-участник НВФ выразил готовность оставить «ЛНР» и предоставить украинским правоохранителям свидетельство преступной деятельности НВФ на территории нашей страны.

Сотрудники СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства, присутствии российской военной техники.

«По решению суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщившее в правоохранительные органы о террористической деятельности, способствовавшее ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, и, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.

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