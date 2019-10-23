В Луганске горела подстанция (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске горела электроподстанция. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», очаг загорания был обнаружен в закрытом распределительном устройстве. «К месту происшествия были стянуты силы и средства 5-ти городских частей. Загорание ликвидировано в 11:13. Пожаром поврежден масляный выключатель 6 кВт на площади 6 кв. м», – сообщают в «МЧС».

«Вследствие загорания отключилось электроснабжение нескольких объектов здравоохранения, инфраструктуры, жилых домов. В данный момент подача электричества восстановлена. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – добавляют в «республике».

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