В результате войны на Донбассе в Украине появились принципиально новые социальные группы людей, – Денисова

В Украине в результате военной агрессии Российской Федерации появилось несколько принципиально новых социальных групп людей, нуждающихся в государственной защите и поддержке. Об этом сегодня, 23 октября, после выездного расширенного заседания профильного парламентского комитета в Краматорске по мониторингу соблюдения прав граждан Украины, проживающих в районе проведения ООС и на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях, сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Так, в частности, по ее словам, это:

гражданское население, проживающее в зоне конфликта;

лица, получившие ранения или другие повреждения здоровья во время проживания/пребывания в районах боевых действий;

члены семей граждан, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных в районах боевых действий;

внутренне перемещенные лица.

«Отметила, что вопросы, связанные с оказанием социальной, медицинской, психологической и материальной помощи, поддержки членам семей пострадавших, прежде всего, относительно компенсации причиненного им имущественного (материального) ущерба не решены. Более того, в проекте Госбюджета Украины на 2020 год расходов на указанные цели не предусмотрено», – написала Денисова.

Также на заседании омбудсмен подняла вопрос защиты прав детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. «Согласно действующему законодательству дети получают соответствующий статус пострадавших вследствие военных действий и вооруженных конфликтов. Однако, установление этого статуса не предусматривает предоставления никаких государственных гарантий или льгот», – уточнила она.

«По всем указанным проблемам мной были внесены соответствующие представления и предложения по совершенствованию национального законодательства премьер-министру Украины. Секретариат уполномоченного готов к сотрудничеству с профильным парламентским комитетом, народными депутатами Украины и правительством для быстрого решения указанных вопросов», – резюмировала Людмила Денисова.

Напомним, также Денисова сообщила, что в Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Оно продлится 5 дней. Делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщались с переселенцами прифронтового поселка.

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