ДТП в Лимане: Пострадала 16-летняя девушка

В Лимане (Донецкая обл.) после столкновения мотоцикла с грузовиком оказалась в больнице 16-летняя девушка. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«На месте происшествия правоохранители установили, что 21-летний водитель мотоцикла "Хантер" не выбрал правильную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ТАТА", который двигался в попутном направлении. Водители транспортных средств не пострадали», – сообщили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации: ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование.

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