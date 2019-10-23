МинВВОТ займется обеспечением жильем переселенцев на Херсонщине

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) разработает совместную программу с местными властями Херсонской области по закупке жилья для переселенцев. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила глава ведомства Оксана Коляда во время ознакомления с условиями проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в херсонском общежитии в рамках рабочего визита в область, передает пресс-служба МинВВОТ.

По информации ведомства, к министру с просьбами о помощи в решении своих проблем, среди других, обратилась переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Галина Жнивина. Она уже шестой год проживает в Херсоне и интересуется возможностью приватизации комнаты, потому как собственных средств для покупки жилья у семьи женщины нет. «Мы сейчас занимаемся пересмотром всех постановлений, вносим изменения в законы, чтобы вы могли комфортно жить и получать все, что вам положено в соответствии с законодательством. Будем говорить с главой области о программах кредитования», – ответила на обращение Коляда.

По ее словам, власти Херсонщины хорошо ориентируется в проблемах и потребностях ВПЛ.

В свою очередь, председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил, что по итогам визита министра состоится рабочее совещание по решению проблемных вопросов социальной защиты участников АТО/ООС и ВПЛ. «Мы обсудим все возможные пути сотрудничества. По результатам будет выдано мое поручение, чтобы эти вопросы решать вместе», – заверил глава Херсонщины.

Напомним, в Украине большинство переселенцев из Донбасса живет в арендованных квартирах. Перспектив приобрести собственное жилье у многих семей нет, госпрограммы по помощи в приобретении квартир финансируются слабо. Но некоторые наработки в различных регионах Украины существуют.

Как сообщалось ранее, по данным МОМ, более половины переселенцев продолжают жить в арендованном жилье, а его смена зачастую связана с условиями проживания и стоимостью аренды. Снимают квартиры 49% ВПЛ, еще 10% – арендуют дома и 5% – комнаты.

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