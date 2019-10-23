В МИД РФ дали ответ на вопрос, реальна ли встреча в «Нормандском формате» в ноябре

В МИД РФ назвали условия для того, чтобы встреча в Нормандском формате могла состояться в ноябре. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос информагентства «Россия сегодня» о возможности проведения встречи в ноябре.

«Что касается возможного созыва "Нормандского саммита", то со сроками его проведения можно будет определиться после завершения разведения в Золотом и Петровском, а также согласования итоговых договоренностей встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Когда это произойдет – покажет время. При наличии политической воли все реально», – сказал Руденко.

«С разведением у украинцев также возникли сложности. Неожиданно, в день начала этого процесса, они стали требовать соблюдения семидневного режима тишины, хотя при согласовании Плана-графика отвода никто из них об этом ни словом не обмолвился. Надеемся, что украинская сторона сумеет выполнить свои обязательства по разведению в полном объеме», – сказал заместитель министра.

«Россия не раз говорила о том, что предпосылкой созыва встречи в "нормандском формате" должно стать полное выполнение договоренностей предыдущих саммитов в Париже и Берлине 2015-2016 гг. Речь, прежде всего, идет о письменной фиксации "формулы Ф.-В.Штайнмайера" и осуществлении разведения сил и средств в трех районах (Золотое, Петровское и Станица Луганская) на линии соприкосновения. Помимо того, новый саммит должен сформулировать четкие решения по дальнейшим шагам в плане выполнения Минских соглашений», – сказал заместитель министра.

Он также остановился на вопросе введения особого статуса Донбасса. «В "формуле Ф.-В.Штайнмайера", как известно, прописан порядок вступления в силу на постоянной основе закона об особом статусе Донбасса. Украина подписала 1 октября с. г. в Контактной группе согласованный ранее в "нормандском формате" текст имплементации этой формулы в свое законодательство. Теперь слово за киевскими властями, которые, очевидно, должны внести соответствующие предложения на рассмотрение Верховной рады. Понимаем, что это не сиюминутный процесс. Но здесь есть одно "но". 31 декабря с. г. истекает срок действия закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон об особом статусе Донбасса). В Киеве начались разговоры о разработке нового закона по этому вопросу. Таким образом, ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса пока нет», – уточнил Руденко.

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