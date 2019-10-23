Госгеокадастр открыл расширенные данные о земельных участках в Украине

Госгеокадастр (Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра) начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков. Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Правительственный портал.

Также там размещена информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, выдавшего заключение.

Кроме того, функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусу вывода.

«Соответствующую базу создали по поручению премьер-министра Алексея Гончарука. Это обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений», – отмечается в сообщении.

Доступ открыт по ссылке: https://land.gov.ua/exterritoriality/

Сервис работает в тестовом режиме.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что открытие рынка земли в Украине запланировано на октябрь 2020 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании.

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