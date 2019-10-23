На перекрестках Северодонецка пешеходов встречала «смерть» с косой (Фото)

Сегодня, 23 октября, в Северодонецке (Луганская обл.) патрульные полицейские провели акцию с целью напомнить участникам дорожного движения о тяжелых последствиях нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

«Смерть или жизнь? Перебегаешь дорогу в неустановленном месте? Переходишь на красный? Пренебрегаешь правилами дорожного движения? Штраф за это или профилактическая беседа от полицейского – не самое страшное наказание», – говорится в сообщении.

Так, сегодня на перекрестках Северодонецка о необходимости соблюдения ПДД пешеходам напоминала «Смерть». «Встретиться с ней рискует каждый нарушитель. Переждать несколько секунд, пока загорится зеленый идти на красный – это, конечно, ваш выбор. Но помните, кто нарушает правила дорожного движения – рискует жизнью!» – отмечается в сообщении.

Патрульные общались с пешеходами, разъясняли и напоминали основные правила дорожного движения.

«Соблюдай ПДД – выбирай жизнь!» – резюмируется сообщение.

Напомним, в Северодонецке становится все больше «зебр» на дорогах, но люди все равно нарушают ПДД. Горожане, вместо того, чтобы ходить по стационарным переходам, переходят улицы где угодно.

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