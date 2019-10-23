На Донетчине представлен четвертый в регионе сервисный центр МВД нового образца

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) представлен четвертый в регионе сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) нового образца. Об этом сегодня, 23 октября, на своей странице в Facebook сообщает Сервисный центр МВД в Донецкой области.

«Отныне граждане могут получить услуги регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдачи и замены водительского удостоверения и выдачи справок о несудимости. Все услуги занимают от 30 минут до 2 часов», – говорится в сообщении.

Так, территориальный сервисный центр МВД № 1444 расположен по адресу ул. Тюленина, 1.

График работы:

со вторника по пятницу – с 9:00 до 18:00;

в субботу – с 9:00 до 16:45, без обеденного перерыва;

воскресенье и понедельник – выходные.

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