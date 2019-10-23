В Украине на Рождество будет 4 выходных дня

Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября, принял распоряжение о переносе рабочего дня с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Принятие акта обусловлено оптимизацией использования рабочих дней и планирования досуга граждан в праздничные и нерабочие дни. В 2020 году праздничный день 7 января (Рождество Христово) приходится на вторник, Министерство социальной политики предложило перенести рабочий день с понедельника, 6 января на субботу, 11 января», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря такому переносу будут созданы благоприятные условия для празднования и отдыха в течение 4 дней подряд.

«Указанный перенос рабочих дней не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, фонда заработной платы, объема производства, поступлений бюджетных средств и тому подобное. Зато работники смогут заблаговременно планировать свой отдых», – добавили в Минсоцполитики.

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