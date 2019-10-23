Стартовал студенческий конкурс «Авиатор 2020»: Главный приз – поездка в Лондон

Сегодня, 23 октября, в девятый раз стартовал всеукраинский молодежный проект «Авиатор», который проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

К участию в «Авиаторе 2020» приглашаются студенты технических и авиационных специальностей, а также молодые специалисты до 25 лет. Всем желающим необходимо зарегистрироваться в проекте на сайте Фонда до 8 декабря включительно. Конкурсантов ожидают 4 отборочных этапа:

проверка знаний по точным наукам (декабрь 2019);

тестирование по техническому английскому языку (февраль 2020);

решение бизнес-кейса (март 2020);

презентация собственных разработок и стартапов в авиакосмической сфере перед экспертами отрасли (апрель 2020).

«Наш "Авиатор" – важное и знаковое событие для студентов-авиаторов и преподавателей, содействие подготовке грамотных специалистов и реальный вклад в будущее украинской авиации. После регистрации для тысяч студентов начнется проверка знаний и навыков, тест на инженерное мышление и профессиональную подготовку. Участие в конкурсе дарит ребятам новые знакомства, дает уверенность в себе и мощную мотивацию для дальнейшего развития. Многие наши конкурсанты уже сотрудничают с ведущими мировыми производителями, в том числе Boeing, Airbus и ГП "Антонов". Недавно исполнилось 60 лет с момента начала производства всемирно признанной модели АН-24. В свое время самолет был одним из самых выпускаемых в мире. Это все – творческий талант антоновцев, и хотелось, чтобы наша молодежь оставалась в Украине, брала пример с авиационной элиты, которая трудится на "Антонове"», – прокомментировал Борис Колесников.

Оценивать работы будут члены жюри под руководством известного авиаконструктора Дмитрия Кивы:

Антон Волов, выпускник Гарвардского университета, обладатель стипендии «Будущие лидеры в транспорте» Eno Center for Transportation (США);

Александр Черепанов, эксперт авиационной отрасли;

Максим Гладский, руководитель департамента по академическим связям «Прогресстех-Украина»;

Евгений Иванов, директор представительства Emirates в Украине.

Эксперты выберут самых талантливых и перспективных конкурсантов, которые в июле станут гостями крупнейшего авиасалона Фарнборо в Лондоне, ознакомятся с его новинками, пройдут мастер-классы, пообщаются со специалистами.

«Я не первый год принимаю участие в работе конкурсного жюри, и с каждым годом наблюдаю, как растет уровень подготовки студентов, увеличивается число вузов-участников. За это время тысячи украинских пилотов, диспетчеров, специалистов авиационной отрасли прошли проверку "Авиатором". Сотни финалистов и победителей вписали конкурс первой строкой в список своих профессиональных достижений. Уверен, что вместе с "Авиатором 2020" ребята сделают еще один шаг к исполнению своей мечты, к своему будущему», – рассказывает член жюри Александр Черепанов.

В пресс-службе Фонда напомнили, что за годы реализации в проекте приняли участие около 30 тысяч студентов ведущих вузов страны, 600 победителей посетили престижные авиафорумы Ле Бурже во Франции и Фарнборо в Великобритании. В минувшем сезоне «Авиатора» приняли участие 8 500 студентов из 50 вузов Украины, сотня победителей летом 2019 года побывала на выставке Ле Бурже в Париже.

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