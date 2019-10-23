В российском Донецке поймали контрабандистов из неподконтрольного Донбасса

Трех граждан Украины из временно неподконтрольной части территории Донбасса российский пограничный наряд задержал на окраине Донецка (Ростовская обл.) в тот момент, когда они перебрасывали через границу разномастный нелегальный товар. Оказалось, на кругленькую сумму – предварительно, более 750 тыс. руб., сообщает российские СМИ со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Уточняется, что злоумышленники разработали план «операции». «Двое прибыли на территорию России легально, через КПП (действует на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, – ред.), а вернуться планировали уже в обход пунктов пропуска. Третий помощник при перемещении товара незаконно пересек российскую границу. Через донецкий кордон злоумышленники перетащили 55 коробок с очищенным грецким орехом. В постройке рядом с местом преступления пограничники нашли целый склад товара – 25 мешков с автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией, подготовленных к перемещению на сопредельную территорию.

За нарушение режима границы и невыполнение законных требований пограничного наряда двое граждан задержаны по ст. 18.1 и 18.7 КоАП РФ. Товар изъят. По факту незаконного пересечения границы в отношении одного из правонарушителей проводится проверка», – говорится в сообщении.