Переселенцы смогут участвовать в местных выборах, – глава Комитета ВРУ по правам человека

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут иметь право участвовать в местных выборах. Об этом сегодня, 23 октября, во время выездного заседания Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений в Краматорске (Донецкая обл.) заявил глава Комитета Дмитрий Лубинец, передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По его словам, уже в ближайшее время для всех переселенцев восстановят право голоса. «Мы проводили консультации со специалистами по поправкам в избирательное законодательство, которые внес Владимир Зеленский. Все согласились с тем, что каждый гражданин Украины должен иметь право голоса. Поэтому после завершения реформы децентрализации одновременно пройдут выборы во всех объединенных территориальных громадах и 100 процентов переселенцев будут иметь право проголосовать на этих выборах», – заявил Лубинец.

Он отметил, что сейчас Избирательный кодекс прошел согласование со всеми профильными комитетами и находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.

Напомним, 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Документ вступит в силу только с 1 декабря 2023 года, если его подпишет президент. При этом новый Избирательный кодекс не решает проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах.

Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Оно продлится 5 дней. Делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое», в прифронтовой Красногоровке, а также в Широкино и пообщались с переселенцами прифронтового поселка.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: