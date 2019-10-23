Взрывное устройство во дворе: Освобожденная из плена «ДНР» ждет результатов экспертизы

В Иванополье (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) во двор частного дома переселенки из неподконтрольного украинской власти Донецка, освобожденной из плена «ДНР», Валентины Бучок подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву. Сейчас женщина ожидает результатов экспертизы взрывного устройства. Она связывает инцидент с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью, пишет «Радио свобода».

Валентина Бучок также рассказала, что в марте этого года горела крыша ее дома. «Есть акт, это был поджог, но не нашли оснований для возбуждения уголовного дела», – сказала она.

В правозащитной группе «Сич» заявляют, что инцидент с растяжкой имеют квалифицировать по статье 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство. «Версии могут быть разные, одна - связанная с ее активной жизненной позицией. После возвращения из плена она обратилась в суд, а также подает обращение в различные инстанции, правоохранительных органов, чтобы ей компенсировали года плена и осуществили расследование ее пребывания там», – сказал юрист правозащитной организации Владимир Плетенко.

Полиция ситуацию пока не комментировала. Издание готовит информационный запрос в отделение полиции, чтобы выяснить ситуацию.

Напомним, в «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже». Почти год женщина была в плену.

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