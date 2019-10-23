На Донетчине в очереди на получение жилья находятся 713 переселенцев, – Кириленко

В Донецкой области зарегистрированы почти 500 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Из них в очереди на получение жилья находятся 713 человек. Проблема обеспечения жильем переселенцев стоит наиболее остро. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 октября, в Краматорске рассказал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на расширенном заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

По его словам, наибольшее число переселенцев проживает в Донецкой области.

«Особое внимание уделяется всесторонней поддержке внутренне перемещенных лиц. Если брать статистику, то по числу переселенцев Донецкая область является первой среди всех регионов. В органах социальной защиты населения зарегистрировано почти 500 тыс. переселенцев», – отметил Кириленко.

Он уточнил, что в Мариуполе проживает 97,6 тыс. переселенцев, в Волновахском районе – более 50 тыс., в Краматорске – 48,2 тыс., в Славянске – 41 тыс. человек.

Глава области подчеркнул, что вопрос предоставления жилья для переселенцев стоит наиболее остро. Как отмечает Кириленко, основная проблема – это недостаток финансирования.

«Местные бюджеты не имеют достаточно финансовых ресурсов для стопроцентного обеспечения жильем всех внутренне перемещенных лиц. В очереди на получение жилья сейчас находятся 713 человек. Государственный и местный бюджеты профинансировали получение квартир только для 6 человек», – рассказал глава области.

«Мы понимаем огромную потребность ВПЛ в собственном жилье, поэтому я дал поручение предусмотреть в бюджете области на следующий год возможность финансирования развития жилищного фонда хотя бы на уровне общежитий семейного типа и другого социального жилья», – сказал Кириленко.

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