В МИД РФ рассказали, планируют ли вернуть посла в Украину и возобновить авиасообщение

Вопрос о возвращении послов РФ в Украину в практическом плане пока не стоит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос информагентства «Россия сегодня».

«В России внимательно наблюдают за происходящими в Украине событиями. Сигналы оттуда идут противоречивые», – сказал Руденко, добавив, что в целом общим интересам отвечает не продолжение конфронтации, а развитие прагматичного сотрудничества на равноправной основе. «Мы к этому готовы. Дело за украинской стороной», – считают в РФ.

Андрей Руденко также ответил на вопрос, идут ли переговоры по возобновлению авиасообщения с Украиной и когда это может произойти. «Еще летом с. г. на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Сам В. Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами. К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было», – рассказал заместитель главы МИД РФ.

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