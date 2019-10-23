Сколько в Украине русскоязычных средних школ и как будут переходить на украинский, – МОН

Сколько в Украине русскоязычных средних школ, как они будут переходить на украинский язык и в каких случаях русский может остаться основной в классе ребенка, объяснили в пресс-службе МОН на запрос издание theБабель.

С 2014 года русских школ в Украине стало втрое меньше. По данным МОН, в 2014-2015 учебном году их было 621, а в 2018-2019 - уже 194 (из них частных - 43). Больше всего школ с русским языком преподавания остается в Харьковской (66), Запорожской (35), Одесской (34) и Днепропетровской областях (31). В Киеве сейчас работают четыре русскоязычные школы.

На украиноязычное преподавание перейдут не только государственные школы, это касается и частных учебных заведений. Но вскоре Верховная Рада во втором чтении будет голосовать за законопроект «О среднем образовании», который позволяет преподавание любого другого языка в частных школах. Если закон примут, дети в частных школах могут не учиться на украинском языке.

Переход начнется в сентябре 2020 года и должен завершиться к 2023 году. Школы должны обеспечить учебниками на украинском языке по всем предметам, картами и таблицами для классов.

Что касается учителей, то те, кто раньше преподавал русский язык, должны пройти курс обучения украинскому. Для учителей естественно-математических дисциплин обещают подготовить методически толковый словарь.

В 2017 и 2018 годах на перевод школ на украинский язык из бюджета уже выделили около 300 млн грн. Их распределили между местными бюджетами. Также за государственные средства, по данным МОН, напечатали почти 84 тыс. украинско-российских и российско-украинских терминологических словарей.

У детей, переходящих с русскоязычного обучения на украиноязычное, не будет особой программы. И учебники будут такими же, как и в других школах. Вопрос только в языке обучения. По данным министерства, сейчас в областных резервных фондах есть большинство необходимых учебников для 5-11 классов, их развезут в школы. Больше всего не хватает книг для 6-х и частично 7-х классов. В 2020 году МОН рассчитывает получить на их печать более 406 881,5 тыс. грн.

В этом году в школах с русским языком преподавания уже привезли новые учебники на украинском языке по информатике (5 и 6 классы), по истории (6 класс) и по всем предметам для 11-х классов.

В Мон также дали ответ на вопрос, могут ли родители оставить преподавание на русском языке. «Только в отдельных классах дошкольного и начального образования, если дети являются представителями коренного народа или национального меньшинства. С пятого класса обучение будет только на украинском языке, но дети с родным русским смогут изучать его в школе, - он ​​может остаться отдельной дисциплиной», – говорится в сообщении.

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